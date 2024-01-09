"ولد بعد وفاة والدته".. اللجنة التأديبية في "كاف" تستدعي لاعب الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت قنوات بي إن سبورتس القطرية اجتماع لاعب منتخب الجابون جويلور وفريق ريد ستار بلجراد الصربي كانجو كاكو مع اللجنة التأديبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

واستدعت اللجنة التأديبية اللاعب لتوضيح كيف تم تسجيل تاريخ ميلاده عام 1990، على الرغم من وفاة والدته عام 1986.

يذكر أن اللاعب بدأ مسيرته عام 2007 في فريق مانجا سبور في الجابون، ثم انتقل إلى ميسيلي ومونانا.

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