بعد إعلان الأهلي ضمه.. أهداف ومهارات وسام أبو علي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إنهاء صفقة المهاجم الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي، بعد الانتهاء كافة الاتفاقات مع نادي سيريس السويدي.

وقال "توفيق" في مداخلة هاتفية في برنامج "ملك وكتابة"، المذاع على قناة "الأهلي"، الإثنين، إنه جميع الأمور جيدة مع النادي السويسري وتم الانتهاء من كافة المفاوضات والحصول على توقيع النادي واللاعب، لافتًا إلى أن وسام أبو علي سوف يصل مصر الأيام المقبلة لإجراء الكشف الطبي.

وأضاف أنه الأهلي قبل إنهاء التفاوض مع أي لاعب يكون هناك ملف طبي عن اللاعب نفسه، وبعد الحصول على توقيعه وتوقيع النادي، يتم عمل كشف طبي له في مصر.

وسيتم تسجل مهاجم الأهلي الجديد كلاعب محلي نظرا لحمله الجنسية الفلسطينية.

وفيما يلي أهداف ومعارات وسام أبو علي: