سر تواجد جوزيه في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد حسن نجم منتخب السابق عن تواجد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي في مصر خلال الساعات الماضية.
وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:" جوزيه في القاهرة لتصوير إعلان تجاري لأحد رعاة الأهلي".
الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد حسن نجم منتخب السابق عن تواجد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي في مصر خلال الساعات الماضية.
وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:" جوزيه في القاهرة لتصوير إعلان تجاري لأحد رعاة الأهلي".
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات