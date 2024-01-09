اخبار الرياضه

سر تواجد جوزيه في مصر

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد حسن نجم منتخب السابق عن تواجد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي في مصر خلال الساعات الماضية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:" جوزيه في القاهرة لتصوير إعلان تجاري لأحد رعاة الأهلي".

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا