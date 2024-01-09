سر تواجد جوزيه في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد حسن نجم منتخب السابق عن تواجد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي في مصر خلال الساعات الماضية.

مروان الهواري

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