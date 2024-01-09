فيتوريا يكشف المعوقات التي تواجه اللاعبين في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن المعوقات التي تواجه اللاعبين المصريين خلال فترة تواجده على رأس القيادة الفنية للفراعنة خلال الشهور الماضية.

وصرح فيتوريا في تصريحات لصحيفة "أونزا مونديال" الفرنسية، حيث قال: "نمتلك في مصر عدد من اللاعبين الذين يلعبون في مستويات عالية في أوروبا".

وتابع فيتوريا تصريحاته: "بالتأكيد ندعم كل واحد من هؤلاء اللاعبين الشباب، لأنه مع التدريب المتقدم في أوروبا، يمكن أن يصبح الأمر مهمًا للغاية بالنسبة لنا، كما حدث مع المغرب في المونديال الأخير، وكيف تألقوا بفضل لاعبيهم المحترفين".

وأكمل المدرب البرتغالي تصريحاته: "حياة اللاعبين في مصر لا تقارن بغيرها، وذلك بسبب اللغة، فهنا الجميع يتحدث العربية فقط، لذا فالأمر يُصبح معقدًا بالنسبة للاندماج والمعايشة في الخارج، كما نمتلك ثلاثة أندية ذات جودة هائلة هنا، وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأردف: "هناك صعوبة في ترك اللاعبين أندية القمة في مصر والانتقال إلى أي نادٍ متوسط في أوروبا، لأن النظام البيئي هنا يدفعهم للبقاء، واللاعبون أنفسهم لا يريدون مغادرة البلاد، وإذا استمروا، فهذا يمنع اللاعب الشاب من المشاركة".

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، والمقرر اقامتها في الثالث عشر من يناير الجاري.