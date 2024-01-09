قائد منتخب المغرب يحبط الجماهير قبل أمم أفريقيا 2023

وجه رومان سايس قائد منتخب المغرب، رسالة إلى الجماهيرقبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، في نسختها المقبلة، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وقال سايس في تصريحاته لإذاعة “بي بي سي”:” عندما تصل إلى مستويات مرتفعة، تدرك أنه يتعين علينا الحفاظ على هذا النوع من المعايير “.

وأضاف:” سيكون من الصعب التأهل إلى نصف النهائي في كل مسابقة، لكن علينا أن نحافظ على هذا المستوى ونساعد الكرة المغربية على مواصلة النمو، لا نعاني من الضغط، بل نعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. لقد تذوقنا طعم التأهل لنصف النهائي، والآن نريد تحقيق المزيد”.

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وواصل سايس:” من وجهة نظري الشخصية، لسنا مرشحين للفوز باللقب الإفريقي، أتفهم لماذا يرشحنا البعض للتتويج باللقب، لكن لم يولد أي منا عندما توج المغرب باللقب الوحيد عام 1976، وكان مدربنا وليد الركراكي يلعب عندما وصلنا إلى النهائي آخر مرة في تونس 2004″.

وأردف عن المنتخبات المرشحة:” منتخب كوت ديفوار سيتعرض لضغوط كبيرة لأنه سيلعب بين جماهيره. وهناك الكثير من الفرق القوية التي تتمتع بخبرة كبيرة، مثل مصر والسنغال والكاميرون والجزائر”.

واختتم:” كل المباريات صعبة في أمم إفريقيا، وأي شيء من الممكن حدوثه. ستكون منافسة صعبة وعلينا أن نكون مستعدين ذهنيًا للذهاب إلى أقصى حد ممكن، حيث ستكون واحدة من أصعب النسخ في التاريخ”.