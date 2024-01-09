أزمة كاسترو.. حارس مفاجأة يحمي عرين النصر السعودي في جولة الصين

يواجه البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أزمة بسبب حراسة مرمى العالمي قبل جولة الصين.

ومن المقرر أن يسافر النصر يوم 20 يناير الجاري، بعد توقيعه مع إحدى الشركات الصينية، لخوض بطولة ودية في الصين.

وينوي النصر بقيادة لويس كاسترو تصعيد حارس شاب بجوار الحارس وليد عبد الله، قبل انطلاق مباريات جولة الصين.

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وأصبح مدرب النصر السعودي في ورطة بعد تأكد غياب نواف العقيدي وراغد النجار عن جولة الصين، بسبب وجودهما في معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لكأس آسيا.

وطالب كاسترو بضرورة تصعيد حارس من درجة الشباب في نادي النصر للسفر مع البعثة بجوار الحارس وليد عبدالله.

وينوي كاسترو الدفع بـ وليد عبدالله بشكل أساسي في اللقاءين اللذين سيلعبهما في الصين، حيث يحوض النصر المباريات نهاية الشهر الجاري.

ويلتقي النصر السعودي نظيره شنغهاي في المباراة الأولى يوم 24 يناير، ثم يواجه تشجيانغ يوم 28 من الشهر نفسه.