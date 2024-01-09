موعد انضمام وسام أبو علي لتدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موعد انضمام الفلسطيني وسام أبو علي، الوافد الجديد لتدريبات القلعة الحمراء.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أعلن حسم صفقة وسام أبو علي بشكل رسمي، على أن يصل للقاهرة خلال ساعات.

وأوضح المصدر، أن وسام أبو علي، سوف يصل القاهرة في ساعات متأخرة من اليوم، على أن يخضع للكشف الطبي غدا، قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود الانضمام للأهلي.

وأكمل: "وسام أبو علي سوف ينضم لتدريبات الفريق الأحمر، يوم الخميس، حال اجتيازه الكشف الطبي، ويبدأ مشواره بشكل رسمي رفقة الفريق الأحمر".