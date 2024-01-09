تطورات إصابة رضا سليم وموقفه من تدريبات الاهلي

كشف نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن، عن آخر تطورات إصابة رضا سليم، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، وموقفه من التدريبات.

وأكد أحمد حسن، أن المغربي رضا سليم، سيقوم بالخضوع لفحص طبي جديد لتحديد موعد عودته إلى تدريبات الاهلي الجماعية.

وكتب حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”خاص – كولر يتسلم تقرير طبي شامل عن حالة رضا سليم وفحص طبي جديد لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية”.

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وكان رضا سليم، قد تعرض لإصابة بكسر في الترقوة، خلال مشاركته في مباراة الاهلي ضد صن داونز في دوري السوبر الأفريقي.

وخضع اللاعب المغربي لجراحة في الترقوة، ليحتاج لفترة تأهيل تصل إلى 3 أشهر، قبل العودة للملاعب مرة أخرى.

ومن المقرر أن يعود فريق الاهلي إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل، بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب التتويج بكأس السوبر المصري.