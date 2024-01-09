إيهاب جلال يحضر دورة تدريبية بالولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - توجه إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الإثنين ، لحضور دورة تدريبية معتمدة في مجال كرة القدم.





ويعود مدرب الدراويش من الولايات المتحدة الأمريكية ، مباشرة قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 17 يناير الجاري، على ستاد الإسماعيلية، والمقرر إقامتها لحساب الجولة الثانية من منافسات كأس الرابطة.

ويتواجد الإسماعيلي في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية، كل من سيراميكا كليوباترا وإنبي والداخلية.

وخسر الإسماعيلي بهدف من دون رد بالجولة الأولى من البطولة أمام الداخلية.

ونجح فريق الإسماعيلي في تحقيق انتصار ودي عريض على منية سمنود برباعية لهدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

بعثة مصر تغادر القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا ..

على صعيد آخر غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم منذ قليل مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.