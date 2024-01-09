كأس آسيا 2023: استاد لوسيل على أهبة الاستعداد لمباراة الافتتاح

المنامة - ياسر ابراهيم - يستعد استاد لوسيل المونديالي، للترحيب بالجماهير في افتتاح كأس آسيا 2023 بقطر، الجمعة المقبل 12 يناير/كانون الثاني 2024، حيث تنطلق مباراة الافتتاح (السادسة مساءً يتوقيت القدس المحتلة)، بلقاء يجمع منتخب قطر حامل اللقب وممثل البلد المضيف مع منتخب لبنان، ويسبقه حفل افتتاح درّة البطولات الآسيوية.

وسيضم الاستاد منطقة للمشجعين تتيح الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تقام على هامش البطولة، ومن ضمنها عروض وفقرات حية، إضافة إلى مناطق للألعاب وشاحنات الطعام. ويمكن للمشجعين لقاء عائلة تعويذة كأس آسيا "قطر 2023"، الذين سيضفون مزيداً من التشويق والمرح على الأجواء الاحتفالية خلال أيام المباريات.

ويُنصح المشجعون بالوصول مبكراً إلى الاستادات التي تستضيف منافسات الحدث القاري، حيث سيتم فتح البوابات قبل خمس ساعات من انطلاق صفارة المباريات.

وتتوفر تذاكر مباريات كأس آسيا 2023 على شكل نسخ رقمية يمكن تقديمها من أي جهاز محمول، كما أن بطاقة "هيّا" غير مطلوبة لدخول الاستادات، فيما سيتواجد المتطوعون والعديد من فرق العمل في أنحاء الاستادات لتقديم الدعم والمساعدة للمشجعين.

ويُوصى المشجعون بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بحضور المباريات، وستتم مشاركة قائمة بالمواد المحظورة على المنصات الرقمية للبطولة.

ويمكن الوصول إلى استاد لوسيل بسهولة عن طريق مترو الدوحة، من خلال استخدام الخط الأحمر إلى محطة مترو لوسيل، حيث يقع الاستاد على بعد 10 دقائق سيراً على الأقدام.

وبالنسبة للمشجعين الذين يستقلون سياراتهم الخاصة للوصول إلى الاستاد، يتوفر خيار ركن السيارة والمشي، ويتوجب على المشجعين اتباع اللافتات الإرشادية لتحديد موقع أقرب موقف للسيارات.

كذلك تتوفر تطبيقات تاكسي كروه ومشاركة الرحلات في نقاط محددة لتحميل وتنزيل الركاب، والتي تقع على بعد 20 دقيقة سيراً على الأقدام من الاستاد، ومن المتوقع أن يتم إغلاق بعض الطرق حول الاستادات في يوم مباراة الافتتاح.

العربي الجديد