الأهلي يفوز على سموحة في دوري الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الاهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق سموحة في بطولة الدوري، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب اللاعبين، ليحسمها الفريق لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

حسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-15، قبل أن ينهي الفريق الشوط الثالث والمباراة متقدمًا بنتيجة 25-15.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد حقق الفوز على القناة بنتيجة 3-0، في المباراة الماضية ضمن منافسات الدوري.