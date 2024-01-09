في ليلة اكتساح الجزائر لـ بوروندي.. بلماضي يشكو المناخ قبل أمم أفريقيا

عدد جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر، فوائد المباراة الودية ضد بوروندي، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في البروفة الأخيرة لـ أمم أفريقيا 2023.

والتقى منتخب الجزائر بنظيره منتخب بوروندي مساء اليوم الثلاثاء، في البروفة الأخيرة قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023، والتي ستنطلق السبت المقبل.

وحقق محاربو الصحراء الفوز برباعية نظيفة على منتخب بوروندي، قبل السفر غد الأربعاء إلى مدينة بواكي في كوت ديفوار.

وقال جمال بلماضي عن مواجهة الجزائر ضد بورندي:” الحمد لله صنعنا عدد من الفرصة و لعبنا باريحية نوعا ما، باختصار سيطرنا على المباراة والامتحان “.

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وأضاف بلماضي:” كنا نعاني بعض الشيء سابقا، في صناعة الفرص لكن دون أهداف لكن اليوم حققنا الاهم، أنا سعيد بتطبيق اللاعبين كل للخطط التي صنعتها، المباراة كانت ذات فائدة صراحة خاصة وأن الخصم لعب بخمسة مدافعين”.

اختتم:” لعبنا وسط ظروف حسنة، عملنا جيدا كما اجتهدنا كثيرا، في الظروف المناخية الإفريقية، كان يجب علينا العمل في مثل هذه الظروف أمام منتخبات معتادة بهده الامور”.