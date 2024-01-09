سفير مصر في كوت ديفوار يكشف موعد وصول بعثة منتخب مصر إلى أبيدجان

محمد اسماعيل - القاهرة - قال شريف سيف سفير مصر في كوديفوار، إن بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، ستصل العاصمة أبيدجان مساء اليوم الثلاثاء، في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت كوت ديفوار، لافتا إلى أنه جانب من أعضاء السفارة سيكونوا في استقبال الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني.

وأضاف "سيف" في تصريحات تلفزيونية، على قناة "الأهلي"، مساء الثلاثاء، أن نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا ورئيس الاتحاد الإيفواري في كرة القدم سيكونوا في استقبال بعثة المنتخب، مؤكدًا أن يسعى لتوفير سبل الراحة، منها أن يكون الاستقبال بصورة ميسرة وسريعة، ثم التحرك من المطار إلى فندق الإقامة الذي يبعد حوالي 30 دقيقة من المطار.

وأوضح أنه التقى أعضاء الجالية المصرية في أبيدجان، على أن يكون هناك اهتمام كبير من الجالية المصرية بالمشاركة وبتشجيع المنتخب الوطني، في مباريات الفراعنة في كأس أمم أفريقيا.

وأشار إلى أن تذاكر حضور المباريات موجودة على المواقع المخصصة للبطولة على الانترنت، وهناك منافذ في مناطق كثيرة لشراء التذاكر، متمنيا حضور الجماهير المصرية مباريات المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية.

وبشأن طقس أبيدجان، نوه إلى أن هناك سقوط للأمطار لكن ليست كثيفة والجو حار ورطب، ولا يوجد نقص للأكسجين في الهواء، لافتًا إلى أن المباريات ستلعب في المساء وهذا الأمر سوف يخفض من حدة الطقس.

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