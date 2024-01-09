شبانة: منتخب مصر يمتلك تاريخ عظيم وقادر على التتويج بلقب أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب مصر دائمًا لم يكن مرشحًا للتتويج ببطولة أمم إفريقيا خلال النسخ الأخيرة، لكن يبقى المنتخب من ضمن المرشحين للمنافسة بقوة على اللقب القاري، متمنيًا التوفيق للاعبين والجهاز الفني.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "المنتخب المصري يمتلك نجوم كبيرة وتاريخ عظيم، ودائما لديه القدرة على المنافسة بقوة أمام الفرق الإفريقية، وفيتوريا يريد أيضا الفوز باللقب ودائما لدينا إحساس بالقوة، وتاريخنا يشهد على ذلك في البطولة".

وأضاف: "مباريات مصر في البطولة متدرجة أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، والمنتخب الوطني قادر على تحقيق الانتصارات وهناك روح وحالة معنوية جيدة بين اللاعبين، وهناك إصرار كبير بين الجميع على ضرورة التتويج باللقب، والذي أصبح هدفا للجيل الحالي، بقيادة محمد صلاح الذي يتحدث مع اللاعبين بصفة مستمرة من أجل الفوز بالبطولة، ويعمل على صناعة دوافع وتحفيز لزملائه في المنتخب".

وواصل: "هناك تدرج في المباريات وبداية من دور الـ8 سينطلق قطار المنتخب بقوة، والأهم الانطلاقة تكون جيدة، وضرورة تحقيق الفوز على موزمبيق، وقادرين على تحقيق نتائج طيبة، ونمتلك فريق جيد فنيا وبدنيا وذهنيا، وهناك دعم جماهيري كبير ومن مسئولي الدولة أيضًا".

وزاد: "تحدثت مع أحد أعضاء اتحاد الكرة، وأكد لي أن حالة التفاؤل مقلقة، وأننا عندما نذهب للبطولة يكون هناك حالة عدم تفاؤل بين الجماهير المصرية، وكل الاستعدادات جيدة والدعم والمساندة كانت رائعة".

وأتم: "متفائل بقدرات نجوم المنتخب الوطني على المنافسة بقوة على لقب أمم إفريقيا، والتتويج باللقب القاري".