وسام أبو علي يصل القاهرة للإنضمام إلى النادي الأهلي.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل إلى مطار القاهرة، منذ قليل، الفسطيني وسام أبو علي، برفقه أمير توفيق مدير التعاقدات، استعدادًا للانضمام لصفوف فريق كرة القدم بالنادي الأهلي.

وتسلم مسؤولو الأهلي تقريرا طبيا من نادي سيريس السويدي، وسوف يخضع اللاعب لفحص طبي بأحد المراكز الطبية بالقاهرة.

وبعد اختيار المهاجم الكشف الطبي سوف يعلن الأهلي عن التعاقد رسمياً مع وسام أبو علي الساعات القادمة.

وقع وسام أبو علي على عقد مدته أربعة مواسم ونصف، في صفقة وصلت قيمتها إلى 2 مليون دولار، يسدد الأهلي مليون و650 ألف دولار على 4 أقساط خلال عامين، و350 ألف دولار امتيازات للنادي السويدي عبارة عن نسب مشاركات أو تحقيق بطولات أو تسجيل أهداف.

وبعد وصول وسام أبو علي القاهرة لإجراء الكشف الطبي، سينتظم اللاعب في تدريبات الفريق مباشرة يوم الخميس هذا الأسبوع.