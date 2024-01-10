آلان جيريس: مصطفى محمد ولد ليكون مهاجماً

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد آلان جيريس المدير الفني السابق لمنتخب السنغال بإمكانات مصطفى محمد نجم منتخب مصر ومهاجم فريق نانت الفرنسي.



وقال جيريس، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مصطفى محمد لاعب رائع جدا وولد ليكون مهاجما، أتابعه بشكل جيد جدا في الدوري الفرنسي".

وأضاف: "مصطفى لاعب كبير ولما لا نراه في نادي أكبر سواء في فرنسا أو في أوروبا".

جيريس يكشف كواليس مفاوضاته مع الاهلي

على جانب آخر أكد آلان جيريس أنه كان في مفاوضات لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي في فترة سابقة.

وقال جيريس: "الأهلي حاول التعاقد معي سابقا لكن المفاوضات لم ترتق للجدية المطلوبة".

وأتم: "لم أدخل في مفاوضات رسمية مع النادي، ولكن كان حديث مع وكلاء تواصلوا معي لكن لم تتم الأمور بنجاح".