تعثر صفقة إنتقال ناصر منسي إلى البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت صفقة إنتقال ناصر منسي نجم هجوم فريق الزمالك إلى ناديه السابق البنك الأهلي تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك خلاف بين ناديي الزمالك والبنك الأهلي، بشأن انتقال ناصر منسي مقابل عودة أسامه فيصل للقلعة البيضاء، بالإضافة إلى مقابل مادي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البنك الأهلي كان لديه مرونه في دفع 15 مليون جنيه وأسامه فيصل للحصول على خدمات منسي، ولكن الزمالك طلب الحصول على 20 مليون جنيه وهو ما أوقف الصفقة".