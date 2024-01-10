دويدار: إمام عاشور أفضل من حمدي فتحي في منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي يتفوق على حمدي فتحي، نجم الوكرة القطري.

وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حمدي فتحي يسير بشكل جيد مع المنتخب، ولكن جودة إمام عاشور كبيرة".

وأضاف: "إمام عاشور أفضل من حمدي فتحي في خط الوسط، ومحمد النني اسم كبير ويلعب مع أرسنال، وهذا يمنحه جودة مختلفة، وخبرات أكبر".

وتابع: "خط وسط منتخب مصر به تفاوت، وهناك اختلافات بين مستويات اللاعبين، وأعتقد أن التشكيل المناسب له يجب أن يتكون من مروان عطية وأمامه أحمد سيد زيزو وإمام عاشور".

وأكمل: "كل مباراة لها لاعبين معينين يناسبونها، ولكن مروان عطية يجب أن يكون لاعب خط الوسط الدفاعي الأساسي في جميع المباريات".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "مروان عطية عندما يكون في حالته هو الأفضل في مركز خط الوسط المدافع، ويجب أن يكون أساسيًا في تشكيل المنتخب ولا يتغير في جميع المباريات".