نادر السيد: محمد صبحي لا يستحق الانضمام إلى منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أنه يملك حالة من التفاؤل بشكل نسبي، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المعطيات تمنحنا تفاؤل قبل البطولة، سواء على مستوى اللاعبين أو أفضلية الترشيح لتحقيق اللقب". وأضاف نادر السيد: "لست مع ضم محمد صبحي حارس مرمى الزمالك لقائمة منتخب مصر، خاصةً أنه بعيد عن المستوى الفني والذهني ولايوجد ما يؤهله للتواجد في البطولة".

واستطرد حارس مرمى منتخب مصر السابق: "محمد عواد من وجهة نظري كان الأحق بالانضمام، وترتيب الحراس بالنسبة لي هم محمد الشناوي ثم محمد أبو جبل ثم أحمد الشناوي ثم محمد صبحي يأتي رابعًا".

واختتم: "أحمد نادر السيد يسير بخطى جيدة مع باوك، وأتمنى تواجده مع المنتخبات في الفترة المقبلة وعودته مرة أخرى، والزمالك لم يطلب عودته مرة ثانية ولكن النادي له الأولوية، وهو مستمر مع فريقه حتى الآن".