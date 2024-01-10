محترف الاتحاد السعودي يتلقى 4 عروض للرحيل عن العميد

تلقى البرازيلي رومارينيو داسيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي العديد من العروض خلال الفترة الماضية للرحيل عن العميد.

آشارت تقارير سابقة إلى اقتراب رومارينهو من الرحيل عن الاتحاد في الميركاتو الشتوي الجاري.

أكدت التقارير أن رومارينيو يمتلك 4 عروض للرحيل عن نادي اتحاد جدة، وهي من نادي الشباب، والسد القطري، بالإضافة إلى ناديين من تركيا والإمارات، للتعاقد معه.

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ولا تزال المفاوضات جارية بين روما والنادي السعودي لحسم مستقبله سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويدرس الثنائي البرازيلي رومارينيو داسيلفا ومارسيلو جروهي حارس مرمى فريق الاتحاد، العروض المقدمة لهما بعد دخولهما الفترة الحرة من عقدهما، التي تسمح لهما بالانتقال لأي نادٍ دون العودة إلى النادي.