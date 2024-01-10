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الهلال يفاجئ البليهي قبل كأس أمم أسيا

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علي البليهي - جورجي جيسوس - الهلال السعودي

علي البليهي - جورجي جيسوس - الهلال السعودي

فاجأ مجلس إدارة نادي الهلال السعودي مدافعه الدولي علي البليهي قبل خوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023.

ويتواجد المدافع الدولي علي البليهي مع منتخب ، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا والتي ستنطلق خلال الشهر الجاري.

وأكدت صحيفة “” السعودية، أن إدارة شركة الكرة بنادي الهلال أتمت اتفاقها مع المدافع الدولي على تمديد العقد لمدة عام إضافي، بمزايا العام الأول، والمقابل المالي نفسه.

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وكان من المقرر أن ينتهي عقد البليهي مع نادي الهلال الموسم الجاري يونيو 2024، لكنه يشتمل على فقرة أفضلية التمديد لموسمً آخر.

وأوضحت الصحيفة السعودية، إدارة الهلال ستعلن التجديد رسميًا لـ علي البليهي عقب عودته من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023، التي ستجري في قطر.

وشارك البليهي خلال الموسم الجاري مع الهلال في 17 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا.

وكان البليهي قد انضم إلى صفوف الهلال عام 2017، قادما من نادي الفتح، وشارك في 191 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وصنع هدفا واحدا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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