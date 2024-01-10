ليس صلاح محسن.. شوبير: فيوتشر اختار ثلاثي الأهلي ضمن صفقة عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي أحمد شوبير، إن مسئولي نادي مودرن فيوتشر رفضوا الضغط على الأهلي من أجل إجبار صلاح محسن على الرحيل، وذلك ضمن صفقة الثلاثي المطلوب مقابل بيع عمر كمال عبدالواحد إلى القلعة الحمراء.

وأضاف "شوبير"، في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الثلاثاء: "فيوتشر لما شاف صلاح محسن متردد قالوا لا ورفضوا ضم اللاعب طالما هو ليس لديه رغبة في الرحيل عن الأهلي".

وأوضح أن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي ستكون مقابل انضمام محمد عبد الله وأحمد كباكا و عبدالرحمن رشدان إلى فيوتشر على سبيل الإعارة سنة ونصف.

وأشار إلى أن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي سيتم الإعلان عنها قريبا.

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