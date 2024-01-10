موعد مباراة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا القاهرة متجهة إلى كوت ديفوار، عصر أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق، في السابعة مساء الأحد المقبل 14 يناير، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتنقل مباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2023، على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم، منتخب مصر، منتخب موزمبيق، منتخب الرأس الأخضر، منتخب غانا.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر في البطولة كالآتي:

الجولة الأولى، مصر وموزمبيق، يوم 14 يناير، الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الثانية، مصر وغانا، يوم 18 يناير، الساعة 10:00 مساءً.

الجولة الثالثة، مصر والرأس الأخضر، يوم 22 يناير، الساعة 10:00 مساءً.

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