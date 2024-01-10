وليد عبداللطيف: الزمالك في حاجة لضم محمود صابر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد صلاح عبداللطيف، أن نادي الزمالك في حاجة للتعاقد مع لاعب وسط قوي قادر على الخروج بالكرة بشكل جيد مثل إمام عاشور، مشيرا إلى أن محمود صابر لاعب جيد والفريق في حاجة للاعب مثله في خط الوسط.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الزمالك في حاجة لوجود صابر من بيراميدز، وسيكون لاعب مفيد للفريق، خصوصا أنه من أفضل العناصر التي تجيد في مركز 8".

وأضاف: "محمد صبحي حارس جيد، لكن التقييم لن يكون فنيا، وقد يكون قرار رحيله صادر من مجلس ادارة النادي، ولكن في النهاية اتمنى احتواء الأزمة لأنه من أبناء النادي ويجب الابقاء عليه بعد انتهاء الأزمة الأخيرة".

وأتم: "اتمنى المحافظة على الأعمدة الأساسية في الزمالك، وضرورة بناء فريق جديد للزمالك وضم عناصر شباب مع الاحتفاظ بالخبرات، ولكن قرار رحيل أي لاعب يعود لمجلس الإدارة".