موعد افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ينطلق افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في العاشرة مساء يوم السبت المقبل 13 يناير، بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو، وتقام المباراة على ملعب "الحسن واتارا الأولمبي".

وتنقل مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وتقام النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بمشاركة 24 منتخبا كالآتي:

المجموعة الأولى، ساحل العاج، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، نيجيريا.

المجموعة الثانية، الرأس الأخضر، مصر، غانا، موزمبيق.

المجموعة الثالثة، الكاميرون، جامبيا، غينيا، السنغال.

المجموعة الرابعة، الجزائر، أنجولا، بوركينا فاسو، موريتانيا.

المجموعة الخامسة، مالي، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تونس.

المجموعة السادسة، الكونغو الديمقراطية، المغرب، تنزانيا، زامبيا.

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