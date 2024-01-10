موقف أونانا من مباراة الكاميرون ضد غينيا بـ كأس أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن موقف أندريه أونانا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، من المشاركة مع منتخب الكاميرون ضد غينيا في كأس أمم أفريقيا.

وكان مانشستر يونايتد، قد توصل لاتفاق مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، حول تأخير انضمام أونانا إلى معسكر المنتخب، لحين مواجهة توتنهام يوم الأحد المقبل.

وبحسب شبكة “inews” الإنجليزية، فإن أونانا لن يستطع المشاركة في مباراة الكاميرون وغينيا في البطولة الإفريقية.

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وأوضحت أنه بحسب مصادر قريبة من أونانا قالت إن الاتحاد الكاميروني وافق على طلب مانشستر يونايتد، مع وجود احتمال ألا يلعب على الإطلاق في بطولة أمم أفريقيا.

وأشارت إلى أن هناك احتمال لخروج الكاميرون من دور المجموعات سيضمن لـ أونانا عدم التفريط في أي دقيقة من مانشستر يونايتد.

وأفادت بأن أونانا كان قد اعتزل اللعب الدولي بعد استبعاده من نهائيات كأس العالم قطر، بعد خلاف مع المدرب سونج وإيتو، قبل أن يتراجع بعد ضغوط من الحكومة والاتحاد. الكاميروني.

وشددت الصحيفة أن أونانا وافق أن يكون جزءًا من الفريق الكاميروني بعد ضغوط من رئيس البلاد، كما أن علاقته لاتزال متوترة مع صامويل إيتو.