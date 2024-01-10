شوبير يحسم جدل عودة رمضان صبحي لـ الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف اللاعب رمضان صبحي جناح فريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من العودة إلى صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء” اللاعب اتخذ قرارًا بالرحيل إلى الخارج لغلق ملف عودته لـ الاهلي بالضبة والمفتاح”.

وزعمت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن حصول نادي الزمالك على توقيع اللاعب رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز تمهيدًا لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

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وعلم”كورة 365″ أن رمضان صبحي لم يوقع على عقود انتقاله لصفوف الزمالك في الفترة الماضية حيث اللاعب خارج حسابات القلعة البيضاء ولا يوجد نية للتعاقد معه لارتباطه بعقد مع بيراميدز.

وكان رمضان صبحي قد رحل إلى صفوف نادي بيراميدز عام 2020 بعد انتهاء إعارته من النادي الاهلي وعودته لناديه الإنجليزي هدرسفيلد.