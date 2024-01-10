كولر يرفض تعاقد الاهلي مع مهاجم الجزائر

كشفت تقارير إعلامية في الساعات الماضية عن موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي من ضم أحد نجوم منتخب الجزائر للشباب.

وأشارت التقارير إلى أن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا علي النادي الاهلي التوقيع مع مسلم أناتوف لاعب مولودية الجزائر في الميركاتو الشتوي.

وشددت على أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر رفض بصورة نهائية ة التعاقد مع مسلم أناتوف مهاجم مولودية الجزائر تحت السن لرغبته فى عدم تكرار سيناريو كريستو داخل القلعة الحمراء.

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ويعود فريق الكرة الأول بالاهلي إلى التدريبات الجماعية الخميس المقبل استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري في إطار مباريات الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الاهلي قد توج ببطولة السوبر المصري على حساب نادي فيوتشر في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب “محمد بن زايد” في أبو ظبي.