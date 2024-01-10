الزمالك يواجه عثماثون طنطا وديا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك مواجهة ودية اليوم الأربعاء مع فريق عثماثون طنطا، في ظل توقف المباريات حاليا.

وتقام مباراة الزمالك وعثماثون في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي بميت عقبة.

وخاض الفريق الأبيض أول أمس الإثنين مباراة ودية مع فريق كسكادا على ملعب النادي، وحقق الفوز بأربعة أهداف دون رد، ضمن استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأبيض للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري، وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير.