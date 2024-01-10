طلائع الجيش ضيفًا على الأهلي بدوري الجمهورية للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ، مساء اليوم الأربعاء نظيره طلائع الجيش، خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٨ من دوري الجمهورية للشباب.



ويخوض فريق أهلي ٢٠٠٣ المباراة وهو يسعى لتحقيق فوز جديد لكي يواصل تربعه على صدارة ترتيب الدوري، حيث يمتلك في رصيده ٣٩ نقطة، وسجل الفريق ٣٦ هدفًا، مقابل ١٥ هدفًا في مرماه.

تشكيل الجهاز الفني لشباب الأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

على صعيد آخر غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمس الثلاثاء مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.