اخبار الرياضه

فراشات الايروبيك تتألق في كأس مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - حصلت فراشات الايروبك بـ المقاولون  مواليد ٢٠١٧ على ٨ ميدالية ذهبية وميدالية فضية فى بطولة كأس مصر المقامة فى وزاره الشباب والرياضة ٦ أكتوبر. 


المدير الفنى ك احمد شاكر ، مدرب عام ك محمود شاكر ، مدربه الفريق ك ريم الحسينى ، مدرب الفريق ك حسين رجب، مدرب ك عمرو يسرى.
 

انضمام لاعب المقاولون العرب 2008 لمنتخب مصر للناشئين


تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعب محمد طارق للانضمام لأولى تجمعات معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 المفتوح استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2025 .
ورحب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة. ومن المقرر إقامة معسكر إعداد المنتخب بأحد فنادق التجمع الخامس في الفترة من الخميس 4 إلى الخميس 11 يناير  2024.
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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