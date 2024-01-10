اتحاد اليد يكشف الزي الرسمي للمنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اتحاد كرة اليد ، الزي الرسمي للمنتخب الوطني ، والمقرر أن يخوض به منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة المؤهلة إلى أولمبياد باريس صيف العام الجاري.





وتستضيف مصر فعاليات البطولة خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري بمشاركة 16 منتخبًا .

وتأتي مجموعات البطولة القارية على النحو التالي ..

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا

وتضم قائمة الفراعنة التي أعلنها المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، في الدنمارك في بطولة الدوري الذهبي 18 لاعبًا على النحو التالي: كريم هنداوي و محمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع و يحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد و محمد سند وأكرم يسري و إبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.





وعلى صعيد منافسات كرة القدم ، غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول أمس الثلاثاء مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة ، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.