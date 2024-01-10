ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بيراميدز ونظيره فاركو مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس رابطة الاندية المحترفة المصرية.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام فاركو في كأس الرابطة

في حراسى المرمى: أحمد ميهوب.

في خط الدفاع: أحمد فتحي، كريم حافظ، أحمد توفيق.

في خط الوسط: محود دونجا، سيف جعفر، وليد الكرتي، محمد رضا بوبو.

في الهجوم: يوسف أسامة، فخري لاكاي، إسلام عيسى.

موعد مباراة بيراميدز ضد فاركو

وتنطلق صافرة أحداث مباراة بيراميدز وفاركو في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات كأس الرابطة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفاركو

وتذاع مواجهة بيراميدز وفاركو عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس، والتى تبث اللقاء عبر شاشتها اون تايم سبورت 1.