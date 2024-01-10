قرار جديد داخل الزمالك بسبب محمد صبحي.. كواليس مثيرة

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن موقف نادي الزمالك من تجديد عقد الدولي محمد صبحي حارس مرمى فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويتواجد محمد صبحي في الفترة الحالية مع منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجارى حتى 11 فبراير المقبل بكوت ديفوار.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الزمالك استقرت على تأجيل فتح ملف التجديد لمحمد صبحى حارس الفريق الأول ، إلى بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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ويعمل مسئولو القلعة البيضاء في الفترة الحالية على حسم مصير محمد صبحى حارس مرمى الفريق، من حيث تجديد عقده مع الأبيض خلال الفترة القادمة نظرًا للحاجة إلى جهوده.

وسيعقد الثنائي حمد سليمان وحسين السيد المشرفان على ملف الكرة فى القلعة البيضاء جلسة مع الحارس، عقب أمم أفريقيا، لانهاء كافة الاتفاقيات الخاصة ببنود التوقيع من عدمه.