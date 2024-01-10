"اتركوه وشأنه".. ناصر الخليفي يحسم مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان تمسكه ببقاء نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وقال الخليفي عبر إذاعة "أر أم سي": "لا أخفي أنني أريد بقاء كيليان، أفضل لاعب في العالم هو كيليان، وأفضل نادٍ له هو باريس، لديه أفضل مقرّ تدريب في العالم، أفضل مدرب في العالم الإسباني لويس إنريكي".

وأضاف: "كل عام يلعب في دوري أبطال أوروبا، ونحن نصل على أقل تقدير إلى ثمن النهائي أو ربع النهائي أو حتّى نصف النهائي أو النهائي، نحن هنا مع الأندية الكبيرة، مبابي لديه اتفاق معي، كما أن مسألة رحيله أو تمديد عقده لا تتعلق بالمال".

وتابع: "أطالب وسائل الإعلام بالهدوء حول مستقبل مبابي، لدينا الكثير من المباريات المهمّة جداً، أطلب منكم أن تتركوا كيليان وشأنه، اتركوه وشأنه، أعدكم ببقاء الثنائي المدرب إنريكي والمدير الرياضي البرتغالي لويس كامبوس في منصبيهما للمواسم المقبلة".

واختتم الخليفي: "ملعب بارك دي برانس هو أفضل ملعب في العالم، لكن الجمهور يحتاج إلى ملعبٍ أكبر وأقرب من أرضية الملعب".

اقرأ أيضًا:

هل يوجد تأمين خاص لصلاح في كوت ديفوار؟ السفير المصري يوضح

موعد افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 والقنوات الناقلة

"أنا متأسس كويس وأقدر أحكم 15 سنة كمان".. إبراهيم نور الدين يكشف أسباب