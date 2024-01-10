هنا جودة تفوز بجائزة بن راشد للإبداع الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توجت هنا جودة لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة ومنتخب مصر بجائزة أفضل ناشئ عربي، المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وتفوقت هنا جودة على 6 رياضيين، إذ كانت تضم القائمة التالي، التونسية نور صحنون لاعبة التنس، المغربية ملك العلامي لاعبة التنس، السوري أحمد إبراهيم لاعب رفع الأثقال، الجزائري عبد الرحيم مجاهد لاعب الجودو، السعودي عبد العزيز سيف لاعب الكاراتيه.

وكتبت هنا جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فئة أفضل ناشيء عربي".

يذكر أن هنا جودة توجت ببطولة إفريقيا في سبتمبر الماضي 2023، عقب الفوز على دينا مشرف.

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