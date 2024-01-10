بقرار الخطيب.. مفاجأة سارة للاعبي الأهلي في اجتماع مجلس الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا بمقر النادي في الجزيرة، اليوم الأربعاء، لمناقشة بعض القرارات التي تخص الفريق الأول.

وسوف يترأس اجتماع مجلس الإدارة، محمود الخطيب، في حضور جميع أعضاء المجلس، باستثناء العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي يعاني من أزمة صحية صعبة، وفاقد الوعي منذ 70 يوما داخل إحدى المستشفيات.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع سوف يشهد، اعتماد التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، الذي انضم خلال الساعات الماضية، من نادي سيريس السويدي لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف المصدر، أن هناك بندا تم اعتماده أيضا من محمود الخطيب رئيس النادي، بزيادة مكافأة الفوز ببطولة السوبر للاعبين، في ظل تغيير نظامها.

وأتم المصدر، أنه سيتم خلال الاجتماع، مناقشة تقرير الموقف النهائي لمقترح إنشاء فرع للنادي في مدينة العالمين بجانب اعتماد عقود المديرين الجديدة، وملف من الإدارة الهندسية وآخر من النشاط الرياضي حول بعض التصورات لخالد العوضي مدير الإدارة.