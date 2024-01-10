''هيمضي على بياض للأهلي''.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن مستقبل رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، وإمكانية عودته مرة أخرى للنادي الأهلي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "رمضان صبحي لسه عقده مستمر مع بيراميدز، لكن تفكيره حاليا بقى أكتر للاحتراف الخارجي، لأنه شايف أن سكة الأهلي مغلقة تماما".

أكمل: "رمضان صبحي صغير في السن، وأهلاوي بالطبع، ولكنه حاليا لاعب محترف، وكان محترف برا مصب والجميع تفاجئ بانتقاله لنادي بيراميدز، هو حسبها ماديا وله كل الحق، وتأثر بالمغريات طبعا".

أضاف: "أنا ضد القسوة التي يتعرض لها رمضان صبحي حاليا، حرام وأنا شايف أن جماهير الأهلي شغاله عليه جامد، بس هو حاليا رغبته في الاحتراف من أجل عودة مستواه مرة أخرى".

أوضح: "لو بعد نهاية عقد رمضان صبحي، الأمور انفرجت مع الأهلي، وكل شيء وارد وأسمع مني، ساعتها وأنت مغمض هتلاقي رمضان صبحي في الأهلي وهيمضي على بياض كمان".

وأتم تصريحاته: "لكن لو فضل ملف الأهلي مغلق أمام رمضان، وملقاش غير الزمالك ممكن طبعا يروح لأن مش هيبقى قدامه غير كدا".