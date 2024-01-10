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اتحاد جدة يبحث عن مدير رياضي جديد

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ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع صفقة من من أجل تعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.


كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي اتحاد جدة عرض على رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي ريال بيتيس، العمل داخل العميد.


وتابعت التقارير، أن رامون بلانيس يستعد أن يكون مدير رياضي جديد للاتحاد مع المدرب الارجنتيني مارسيلو جاياردو، ويستعد لتوقيع عقده مع العميد.

رامون بلانيس


وأضافت أن الإتفاق بين رامون بلانيس ومسؤولي اتحاد جدة تم بعقد يمتد حتى 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى تواجد 4 مساعدين وهم مانو فاجاردو سكرتير فني، وجونزالو نوفيلو، وروجر بورتا مساعدين، وخوسيه ماريا كرئيس للكشافين.


وكان رامون بلانيس بدأ مسيرته كمدير رياضي عام 1999 في نادي أوسبيتاليت، وسبق له العمل كمدير رياضي مع   وخيتافي ورايو فاييكانو، وحاليا في ريال بيتيس. 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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