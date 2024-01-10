أمم أفريقيا .. تدريب خفيف للمنتخب الوطني اليوم بكوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض لاعبو المنتخب الوطني الأول مساء اليوم الأربعاء ، مرانه الأول في كوت ديفوار استعدادا لبدء منافسات كأس الأمم الأفريقية والتي يستهل بها مواجهاته بملاقاة موزمبيق في السابعة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة.





وينتظم اللاعبون في مران بدني خفيف ، بعد وصول البعثة المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إلى كوت ديفوار .

وغادرت بعثة المنتخب الوطني الأول أمس الثلاثاء مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من المنافسات رفقة “غانا ، كاب فيردي والرأس الأخضر”.

قائمة مصر في المنافسات ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة ، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.