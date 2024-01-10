لاعبو منتخب جامبيا يقاطعون التدريبات قبل انطلاق أمم أفريقيا

رفض لاعبو منتخب جامبيا الأول لكرة القدم خوض التدريبات قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويقع منتخب جامبيا في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، رفقة منتخبات السنغال والكاميرون وغينيا.

ورفض لاعبو منتخب جامبيا خوض التدريبات الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار أمس الثلاثاء، وذلك لعدم حصولهم على مكافآتهم المستحقة بعد التأهل لنهائيات كأس الأمم.

اقرأ أيضا.. أوسيمين يرد على أنباء انتقاله لـ الدوري السعودي

ووفقا لإذاعة “My Joy” الغانية، أن مكافأة كل لاعب بمنتخب جامبيا تقدر بـ 15 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت: “توم سانتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا طلب مساعدة الجماهير المتواجدة في المدرجات لحضور المران، وأعضاء فريقه الفني لإثناء اللاعبين عن موقفهم، لكن المشجعين أعربوا عن استيائهم وطالبوا بدفع أجور اللاعبين”.

ويستهل منتخب جامبيا مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بمواجهة نظيره السنغال حامل اللقب، قبل أن يواجه غينيا والكاميرون.