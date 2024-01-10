تطورات إصابة الشحات وموعد عودته لتدريبات الاهلي

تأكدت جاهزية حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وتعرض حسين الشحات للإصابة خلال مشاركته في مباراة الاهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري التى جمعتهما، في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر ديسمبر الماضي.

وفاز فريق الاهلي على نظيره فيوتشر برباعية مقابل هدفين، ليتوج الأحمر بكأس السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه.

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وسينتظم الشحات في تدريبات الاهلي الجماعية غدا الخميس وذلك بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها.

وسيعود فريق الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لاستئناف تدريباته غدا الخميس، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وكان كولر قد منح لاعبيه ذلك فترة راحة لمدة 10 أيام بعد الحصول على لقب كأس السوبر المصري.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل.