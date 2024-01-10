نجم الزمالك السابق: أتمنى يكون محمد صبحي الحارس الرابع في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأبيض، لا يستحق التواجد ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

قال نادر السيد في لقاء تلفزيوني عبر قناة "النهار": "لست مع ضم محمد صبحي حارس مرمى الزمالك لقائمة منتخب مصر، خاصةً أنه بعيد عن المستوى الفني والذهني ولايوجد ما يؤهله للتواجد في البطولة".

وأكمل: "محمد عواد من وجهة نظري كان الأحق بالانضمام، ومن وجهة نظري أتمنى أن يكون ترتيب الحراس محمد الشناوي ثم محمد أبو جبل ثم أحمد الشناوي ثم محمد صبحي يأتي رابعًا".

أتم تصريحاته: "المعطيات تمنحنا تفاؤل قبل البطولة، سواء على مستوى اللاعبين أو أفضلية الترشيح لتحقيق اللقب ولابد من مساندة الفراعنة بالطبع".