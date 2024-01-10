"كاف" يستعرض أبرز 5 مواهب شابة في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أبرز 5 مواهب شابة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تنطلق النسخة الـ34 منها يوم السبت المقبل 13 يناير 2023 في كوت ديفوار.

إرنست نواما لاعب غانا

خاض إرنست لاعب نادي أولمبيك ليون (20 عاما) 14 مباراة خلال الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، وسجل هدفا وصنع آخر، وارتدى قميص منتخب غانا للمرة الأولى في يونيو 2023، وكانت المباراة ضد مدغشقر في تصفيات كأس الأمم، وسجل في اللقاء الثاني ضد جمهورية إفريقيا الوسطى (2-1) في 7 سبتمبر 2023، عقب 15 دقيقة من مشاركته.

لامين كامارا لاعب السنغال

لعب لامين (20 عاما) 17 مباراة مع إف سي ميتز الفرنسي، وسجل هدفا وصنع هدفين، وسجل مع منتخب السنغال في مباراة جنوب السودان بتصفيات كأس العالم 2026.

ويلفريد ناثان دوالا لاعب الكاميرون

يعد دوالا صاحب الـ17 عاما المفاجأة الكبرى في قائمة الكاميرون، ويلعب لدى صفوف فيكتوريا يونايتد، أحد أندية الدرجة الأولى في الكاميرون.

مايكل أمير ريتشاردسون جونيور لاعب المغرب

وسجل أمير ريتشاردسون (21 عاما) 3 أهداف خلال 14 مباراة في الموسم الحالي مع فريقه ريمس الفرنسي، ليكون ضمن قائمة الركراكي للبطولة.

كريم كوناتي لاعب كوت ديفوار

انتقل كريم كوناتي صاحب الـ19 عاما إلى نادي سالزبورج قبل عام ونصف من الآن، وكان قبلها محققا موسما رائعا مع نادي أسيك الإيفواري.

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