"جئنا من أجل بلادنا".. نجم منتخب المغرب يكشف هدف أسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

كشف سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب ما يسعى إليه أسود الأطلس في بطولة أمم أفريقيا 2023، مشيرا إلى أن التنافس ليس سهلا.

وقال أمرابط في تصريحات لقناة الاتحاد المغربي لكرة القدم: "الأجواء رائعة في المعسكر، والجو حار جدا، نتدرب بجدية لنكون في الموعد، ندرك أن التنافس في بطولة أمم إفريقيا ليس بالسهل، هدفنا هو إسعاد الشعب المغربي".

وأضاف: "سنشارك في هذه النسخة وكلنا طموح لبذل الغالي والنفيس من أجل إنجاز مثل ما حققناه في كأس العالم 2022، ولم لا أفضل من ذلك".

واختتم أمرابط: "لم نأت إلى كوت ديفوار من أجل أنفسنا بل جئنا من أجل بلادنا، نعد الجماهير بأننا سنقاتل لإسعادهم".

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 يوم 13 يناير الجاري 2023، بمشاركة 24 منتخبا، يتم تقسيمها على 6 مجموعات.

اقرأ أيضًا:

هل يوجد تأمين خاص لصلاح في كوت ديفوار؟ السفير المصري يوضح

موعد افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 والقنوات الناقلة

"أنا متأسس كويس وأقدر أحكم 15 سنة كمان".. إبراهيم نور الدين يكشف أسباب