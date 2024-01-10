الجونة يُهكر البنك الأهلي بثلاثة أهداف في كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق الجونة من تحقيق فوزًا ثمينًا على نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

وتمكن فريق الجونة من قلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الفوز بنتيجة 3 / 1 مع نهاية المباراة، حيث نجح في تسجيل ثلاثية بالشوط الثاني للمباراة.

وسجل ثلاثية الجونة في المباراة كل من أيمن موكا وأشرف مجدي الذي أحرز ثنائية، بينما دون كريم بامبو هدف البنك الأهلي الوحيد.

بينما سجل كريم بامبو هدف التقدم للبنك الأهلي في الدقيقة 25 بعد استلام الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها على يمين صبحي سليمان حارس مرمى الجونة.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: أحمد محمود - أحمد عبد الرسول - أحمد حسام - عبد الله هاشم عبادي - أليو جاتا.

الوسط: إمانويل لاكي – محمد الصباحي – أيمن موكا.

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا – جابرييل تشوكويدي.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

الحارس: أحمد صبحي.

الدفاع: محمد بسيوني – محمود الجزار – أيمن أشرف – عاصم صلاح.

الوسط: سيرجي أكا – أحمد النادري.

أمامهما: أحمد مدبولي – محمد عبد اللطيف "جريندو" – محمود قاعود.

الهجوم: كريم بامبو.