كولر يطلب رحيل نجم الاهلي ويرفض الصلح

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي بقاء أحد لاعبي المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي الحالي.

واقترب أكثر من لاعب داخل النادي الاهلي بالرحيل عن أسوار القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر.

وأكدت تقارير صحفية أن المدرب السويسري مارسيل كولر تمسك بصورة نهائية بعدم تصفية الأجواء والصلح مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق القاهري عقب حالة التوتر التي ظهرت بين الثنائي مؤخرًا عقب استبعاد الأخير من قائمة كأس العالم للأندية.

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وقرر كولر رحيل عبد القادر واستبعاده من الحسابات الفنية، بسبب حالة الغضب التي يعشيها اللاعب وغيابه وعدم خوض المران بجدية كما كان في الفترة الأخيرة.

وتمسك كولر بعدم الاعتماد على عبد القادر في الفترة الكقبلة وأنه خارج الحسابات الفنية في نصف الموسم المتبقي، ولن يعتمد عليه في المباريات محليًا أو أفريقيا.