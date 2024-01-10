حقيقة رحيل هندرسون عن الاتفاق السعودي في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن الأنباء المترددة بخصوص إمكانية رحيل جوردان هندرسون عن صفوف نادي الاتفاق السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وارتبط اسم هندرسون بالعودة إلى الدوري الإنجليزي في الشتاء الحالي بعد تراجع نتائج أمير الدهاء في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” أنه لا يوجد عروض أوروبية للاعب هندرسون من أجل الرحيل عن القلعة الخضراء في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف الأول لنادي الاتفاق هو الإبقاء على هندرسون حتى نهاية تعاقده في 2026.

وأضافت عندما يعود هندرسون من إجازته الحالية، سيلتحق بمعسكر الفريق الشتوي في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية”.

يذكر أن هندرسون قد انضم إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.