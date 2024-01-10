ناصر منسي يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة توقيعه للبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف ناصر منسي لاعب نادي الزمالك حقيقة الانتقال إلى البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال منسي في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "لم أوقع للبنك الأهلي وموجود في نادي الزمالك، تواصل الأول مع النادي ووكيلي فقط".

واختتم: "حتى الآن أنا موجود في نادي الزمالك وأحضر تدريبات الفريق، كما أنني شاركت في المباراة الودية اليوم وأحرزت هدفا".

وفاز الزمالك على عثماثون طنطا بثمانية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الثاني.

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