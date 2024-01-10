بيراميدز يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام فاركو بكأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق فاركو في إنهاء الشوط الأول لصالحه على حساب نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمعهما على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقدم فرقي فاركو في الشوط الأول بهدف نظيف سجله اللاعب عمر جمال في الدقيقة 31 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء سجلها بنجاح في شباك أحمد ميهوب حارس بيراميدز.

جاء التشكيل على النحو الآتي:

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود دونجا - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: سيف جعفر - وليد الكرتي - أوجو صامويل - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي

وجاء تشكيل فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمود السيد.

خط الدفاع: عبد الله بكري وأحمد عوض وأحمد الصغيري وجابر كامل.

خط الوسط: محمود عماد وأحمد فؤاد ووليد علي وأحمد البحراوي.

خط الهجوم: سيف تيري وعمرو جمال.